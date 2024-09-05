"Хизбалла" подгадывает обстрелы к часу развозки детей из школ и детских садов

Серия ракетных тревог прозвучала в течение последнего часа в различных населенных пунктах Галилеи, в том числе в тех населенных пунктах, которые не были эвакуированы в соответствии с решением Управления тылом.

Отмечается, что ракетные обстрелы и запуски заминированных беспилотников усилились к моменту, когда школьные автобусы развозят детей из школ и детских садов.

ЦАХАЛ ранее отметил эту закономерность, после чего расписания автобусов и школьных развозок были внесены в работу системы ПВО "Железный купол".