"Хизбалла" подгадывает обстрелы к часу развозки детей из школ и детских садов
время публикации: 05 сентября 2024 г., 14:14 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 14:19
Серия ракетных тревог прозвучала в течение последнего часа в различных населенных пунктах Галилеи, в том числе в тех населенных пунктах, которые не были эвакуированы в соответствии с решением Управления тылом.
Отмечается, что ракетные обстрелы и запуски заминированных беспилотников усилились к моменту, когда школьные автобусы развозят детей из школ и детских садов.
ЦАХАЛ ранее отметил эту закономерность, после чего расписания автобусов и школьных развозок были внесены в работу системы ПВО "Железный купол".
Ссылки по теме