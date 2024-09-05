В Иерусалиме задержан подозреваемый в сексуальных преступлениях в отношении младших сестер

Полиция сообщает о задержании в Иерусалиме мужчины примерно 20 лет, который подозревается в неоднократном совершении сексуальных преступлений в отношении своих младших сестер, которым еще нет 12 лет.

Подозреваемый был задержан после подачи жалобы.

После допросов подозреваемый был заключен под стражу. Следствие обратится в суд с просьбой о продлении ареста. Полицейское расследование по его делу продолжается.