Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 5 сентября: авиаудары и ликвидация террористов в Тубасе

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций. Продолжается масштабная операция в Самарии.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 5 сентября действовали в Дженине, в Шхеме (в частности в лагере Аль-Айн) и около Шхема (в Урифе, Карьюте), в Тубасе и Аль-Фараа, около Рамаллы (в Бурхаме, Бейтунии), около Бейт-Лехема (в Шауауре, Заатаре), около Хеврона (в Сурифе, Ад-Дахирии), а также в Акабат-Джабр, на юге Иерихона.

Происходили вооруженные столкновения. Есть убитые и раненые с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Среди задержанных шейх Гасан Шхадэ. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ сообщает, что были нанесены три авиаудара по целям в районе Тубаса (восточная Самария, север Иорданской долины). Целями атак были вооруженные террористы, подчеркивают военные. По данным агентства Wafa, в результате ударов есть не менее пяти убитых и раненые. Палестинская сторона подтверждает, что все пятеро убитых в результате авиаударов в районе Тубаса были боевиками. Названы их имена: Ахмад Фауаз Абу Дауас, Мухаммад Захария аз-Зубейди (сын Захарии Зубейди), Мухаммад Ауад "Аль-Лахти", Кусай Абд ар-Раззак "Сардинец", Мухаммад Абу Загха. Судя по имеющимся данным, все пятеро были в автомобиле.