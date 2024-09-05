Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 5 сентября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-28 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 27-37, в Беэр-Шеве – 23-32, в Мицпе-Рамоне – 20-31, на побережье Мертвого моря – 26-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 21-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-34, на Голанских высотах – 21-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 40-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу – без существенных изменений. В субботу-воскресенье температура немного повысится.