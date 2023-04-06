Массированный ракетный обстрел севера Израиля из Ливана, некоторые ракеты сбиты "Железным куполом"

Командование ЦАХАЛа сообщает, что после 14:30 из Ливана по израильской территории было выпущено множество ракет. Часть из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол".

Жителям населенных пунктов Западной Галилеи рекомендовано находиться в защищенных помещениях.

Атака была осуществлена в период еврейского праздника Песах и мусульманского месяца Рамадан.

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Таких интенсивных ракетных обстрелов из Ливана не было с августа 2021 года (тогда было выпущено более 20 ракет).

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

17:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в четверг, 6 августа, был зафиксирован запуск 34 ракет в сторону Израиля из Ливана. 25 ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Пять ракет упали на территории Израиля, место падения еще четырех ракет в данный момент уточняется.

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16:00. "Аль-Манар" заявил, что артиллерия ЦАХАЛа не обстреливала цели в Клайлэ. На самом деле, по версии этого телеканала, речь шла о запуске противоракет "Железного купола".

16:00. Мэр Кармиэля Моше Конинский, находящейся в городском штабе по чрезвычайным происшествиям, отдал распоряжение открыть общественные бомбоубежища в городе.

16:00. Канцелярия главы правительства Израиля сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение о созыве сегодня вечером военно-политического кабинета для оценки ситуации на севере страны.

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16:00. Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", заявляет, что 6 апреля по израильской территории было выпущено не более 20 ракет. В свою очередь другой телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что по израильской территории было выпущено "около 15 ракет". При этом были задействованы три пусковые установки. Судя по этим заявлениям, боевики "Хизбаллы" не участвовали в обстрелах. Но очевидно, что подобные действия из Южного Ливана, не могли быть осуществлены без одобрения "Хизбаллы". Руководство "Хизбаллы" пока не выступало с официальными заявлениями.

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15:30. Командование Миротворческого контингента ООН в Южном Ливане (UNIFIL) призвала своих военнослужащих немедленно пройти в убежища.

15:30. В связи с обстрелами закрываются для туристов национальные парки на севере Израиля. Граждан просят покинуть опасные районы.

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15:30. Проиранские ресурсы заявляют о "мести сионистам за Аль-Аксу". Однако пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел.

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15:30. Ливанские СМИ и телеграм-каналы сообщают, что артиллерия ЦАХАЛа нанесла удар по цели около деревни Клайлэ (к юго-востоку от Тиры, юго-западный Ливан). Судя по всему, именно из этого района велся ракетный обстрел израильской территории. При этом ливанские телеканалы показывают кадры запуска ракет из лесного массива около Клайлэ. По данным телеканала "Аль-Манар", принадлежащего "Хизбалле", артиллерия ЦАХАЛа выпустила не менее 15 снарядов по цели около Клайлэ.

15:00. С военных аэродромов в Израиле подняты боевые самолеты.

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15:00. Официальное сообщение канцелярии главы правительства: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу регулярно получает информацию о происходящем и проведёт оперативное совещание с руководством системы безопасности".

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15:00. Поступают сообщения о падении ракет в ряде населенных пунктов и на открытой местности. Причинен ущерб. Военная цензура требует не публиковать сведения, указывающие на места падения ракет.

15:00. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в результате ракетного обстрела в Западной Галилее женщина получила легкие осколочные ранения по пути в бомбоубежище. Еще одной женщине потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Еще одна женщина, примерно 60 лет, травмировала ногу, когда спешила спуститься по лестнице в бомбоубежище. Парамедики оказали помощь 19-летнему юноше, который находился в машине, когда услышал сирену. Он травмировал руку.

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14:50. Многочисленные повторные сигналы тревоги "Цева адом" во многих населенных пунктах Западной Галилеи (к северу от Кармиэля). По израильской территории выпущены десятки ракет.

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14:30. По израильской территории из Ливана была выпущена ракета, которую успешно перехватила система ПРО "Железный купол". Воздушная тревога "Цева адом" сработала в населенных пунктах Бецет и Шломи около северной границы Израиля. Сирена была слышна также в Рош а-Никра и Ахзиве.