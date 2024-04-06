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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

время публикации: 06 апреля 2024 г., 16:42 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 16:50
ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В субботу, 6 апреля, истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали ряд террористических объектов "Хизбаллы" в районах Айта аш-Шааб, Кафр Арнун и Тир-Харфа на юге Ливана.

Кроме того, артиллерия ЦАХАЛа нанесла удар по целям в районах Альма аш-Шааб и Суанэ.

В ночь на субботу было зафиксировано не менее пяти обстрелов израильской территории из южного Ливана, также за последние часы террористами было осуществлено еще несколько запусков ракет в направлении северных районов Израиля. Пострадавших нет.

Силы ЦАХАЛа атаковали огневые позиции противника.

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