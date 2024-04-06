Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 6 апреля, температура понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Возможна морось, в основном на севере.

В Иерусалиме – 10-20 градусов, в Тель-Авиве – 15-22, в Хайфе – 16-19, в Эйлате – 20-30, в Беэр-Шеве – 15-24, в Мицпе-Рамоне – 14-19, на побережье Мертвого моря – 19-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-22, в Ариэле – 12-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-25, на Голанских высотах – 11-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В воскресенье температура существенно не изменится, возможны дожди на севере. В понедельник-вторник возможны дожди в центре страны.