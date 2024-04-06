Уничтожен высокопоставленный чиновник аппарата внутренней безопасности ХАМАСа

На юге сектора Газы ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь данными, полученными военной разведкой (АМАН) и общей службой безопасности (ШАБАК), уничтожили Акрама Абд ар-Рахмана Хосейна Салама, высокопоставленного чиновника аппарата внутренней безопасности ХАМАСа.

Салама занимал ряд ключевых постов в ХАМАСе, в частности замглавы администрации в Хан-Юнисе. В рамках своей должности он планировал террористические акции, которые должны были причинить ущерб силам ЦАХАЛа в секторе Газы, а также отвечал за планирование и осуществление крупных терактов на территории Израиля.