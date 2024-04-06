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Израиль

Уничтожен высокопоставленный чиновник аппарата внутренней безопасности ХАМАСа

время публикации: 06 апреля 2024 г., 12:56 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 13:11
Уничтожен высокопоставленный чиновник аппарата внутренней безопасности ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

На юге сектора Газы ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь данными, полученными военной разведкой (АМАН) и общей службой безопасности (ШАБАК), уничтожили Акрама Абд ар-Рахмана Хосейна Салама, высокопоставленного чиновника аппарата внутренней безопасности ХАМАСа.

Салама занимал ряд ключевых постов в ХАМАСе, в частности замглавы администрации в Хан-Юнисе. В рамках своей должности он планировал террористические акции, которые должны были причинить ущерб силам ЦАХАЛа в секторе Газы, а также отвечал за планирование и осуществление крупных терактов на территории Израиля.

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