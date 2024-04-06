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Военнослужащему ЦАХАЛа, три месяца подключенному к ИВЛ, проведена трансплантация легких

время публикации: 06 апреля 2024 г., 20:34 | последнее обновление: 06 апреля 2024 г., 20:51
Военнослужащему ЦАХАЛа, три месяца подключенному к ИВЛ, проведена трансплантация легких
Chaim Goldberg/Flash90

23-летнему военнослужащему ЦАХАЛа, 19 января получившему тяжелое ранение в результате попадания в танк противотанковой ракеты и с тех пор подключенному к аппарату ИВЛ, 5 апреля в медицинском центре "Шиба" была проведена трансплантация легких. Об этом сообщает "Седьмой канал".

По словам врачей, пока новые легкие функционируют хорошо. В ближайшее время врачи попытаются вывести пациента из медикаментозной комы и отключить от аппарата искусственной вентиляции легких.

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