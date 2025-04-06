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Израиль

Двух депутатов британского парламента не пустили в Израиль

Великобритания
Скандалы
МИД
время публикации: 06 апреля 2025 г., 05:54 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 06:09
Абтисам Мохамед и Юань Янг
Wikipedia/members.parliament.uk/Roger Harris/House of Commons

Депутатам от британской Лейбористской партии Абтисам Мохамед и Юань Янг запретили въезд в Израиль после того, как было установлено, что целью их визита было "документирование действий израильских сил безопасности и распространение оскорбительной риторики против Израиля", пишет издание Times of Israel со ссылкой на израильское Управление народонаселения и миграции.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми крайне негативно отреагировал на это решение израильских властей. "Неприемлемо, контрпродуктивно и вызывает глубокую обеспокоенность то, что два британских депутата из парламентской делегации в Израиле были задержаны и им было отказано во въезде израильскими властями", – говорится в заявлении его офиса. "Я ясно дал понять своим коллегам в израильском правительстве, что так обращаться с британскими парламентариями нельзя, и мы связались с обоими депутатами, чтобы предложить свою поддержку", – заявил Лэмми.

В публикации сказано, что Абтисам Мохамед и Юань Янг, прибывшие в субботу, 5 апреля, рейсом из Лутона (Лондон) при попытке пересечения границы Израиля утверждали, что прилетели в Израиль вместе с двумя помощниками в составе официальной делегации от британского парламента.

Израиль
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