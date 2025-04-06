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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил удар по инженерной технике "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 апреля 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 12:53
ЦАХАЛ подтвердил удар по инженерной технике "Хизбаллы" на юге Ливана
AP Photo/Hassan Ammar

ЦАХАЛ подтвердил, что недавно израильские ВВС атаковали цель в районе Зибкин, в провинции Накура, на юго-западе Ливана.

В сообщении сказано, что были атакованы два террориста "Хизбаллы", управлявших инженерной автотехникой и пытавшихся восстановить террористическую инфраструктуру.

Ранее ливанские источники сообщают, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю в районе Ан-Накуры (место удара было указано неточно).

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Источники: БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю на юго-западе Ливана