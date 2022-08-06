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    В Израиле

    Предпринята очередная попытка обстрела центра Израиля из Газы

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    Предпринята очередная попытка обстрела центра Израиля из Газы
    Abed Rahim Khatib/Flash90

    Около 18:00 террористами была предпринята очередная попытка обстрела центральных районов Израиля из Газы. Сирены "Цева адом" прозвучали в Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, на юге Тель-Авива. В некоторых городах были слышны взрывы.

    Практически одновременно были обстреляны Ашкелон, Ашдод, Сдерот и населенные пункты, граничащие с сектором Газы. В Ашкелоне одна из ракет упала на парковку, причинив ущерб автомобилям. Пострадавших нет.

    Предыдущий обстрел центральных районов страны был осуществлен в 11:53.

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    Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, по состоянию на 18:00 субботы, 6 августа, с начала антитеррористической операции "На заре", из сектора Газы по территории Израиля было выпущено более 350 ракет. 94 из них упали на территории сектора. 227 долетели до израильской территории, 160 были перехвачены системой ПРО "Железный купол", 29 упали в море.

    Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2022 годы

    (в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

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    2022-й год.

    Август. 350 ракет. 94 из них упали на территории сектора Газы. 160 были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Погибших нет, 4 раненых.

    Июль. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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    Июнь. 1 ракета. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

    Май. Обстрелов не было.

    Апрель. 4 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

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    Январь-март. Обстрелов не было.

    2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

    2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

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    2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

    2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

    2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

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    2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

    2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

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    2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

    2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

    2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

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    2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

    2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

    2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

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    2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

    2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

    2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

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    2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

    2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

    2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

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    2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.

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