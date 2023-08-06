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    В Израиле

    Возле Дженина ликвидированы трое боевиков. ЦАХАЛ: "Устранена реальная и немедленная угроза"

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    Возле Дженина ликвидированы трое боевиков. ЦАХАЛ:
    Chaim Goldberg/Flash90     Возле Дженина ликвидированы трое боевиков. ЦАХАЛ:
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ходе совместной операции Армии обороны Израиля, общей службы безопасности и пограничной полиции возле Дженина ликвидирована группа боевиков, планировавших теракт.

    Сообщается, что автомобиль с боевиками был идентифицирован при выезде из лагеря беженцев Дженин. В службах безопасности подчеркивают, что речь шла "о реальной и немедленной угрозе", которая была устранена.

    По данным спецслужб, террористическую ячейку возглавлял 26-летний Наиф Абу-Цуэйт, боевик, участвовавший в вооруженных столкновениях с израильскими военнослужащими в Дженине, он также был "рупором" террористов, имел "кураторов" в секторе Газы.

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    Вместе с Абу-Цуэйтом были ликвидированы еще двое боевиков.

    В автомобиле террористов обнаружена винтовка М16.

    Палестинское информационное агентство "Шехаб" написало, что израильские военные конфисковали в интересах расследования автомобиль террористов, а также "арестовали" их тела.

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