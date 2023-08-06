Возле Дженина ликвидированы трое боевиков. ЦАХАЛ: "Устранена реальная и немедленная угроза"

В ходе совместной операции Армии обороны Израиля, общей службы безопасности и пограничной полиции возле Дженина ликвидирована группа боевиков, планировавших теракт.

Сообщается, что автомобиль с боевиками был идентифицирован при выезде из лагеря беженцев Дженин. В службах безопасности подчеркивают, что речь шла "о реальной и немедленной угрозе", которая была устранена.

По данным спецслужб, террористическую ячейку возглавлял 26-летний Наиф Абу-Цуэйт, боевик, участвовавший в вооруженных столкновениях с израильскими военнослужащими в Дженине, он также был "рупором" террористов, имел "кураторов" в секторе Газы.

adv_12 m_ar_1

Вместе с Абу-Цуэйтом были ликвидированы еще двое боевиков.

В автомобиле террористов обнаружена винтовка М16.

Палестинское информационное агентство "Шехаб" написало, что израильские военные конфисковали в интересах расследования автомобиль террористов, а также "арестовали" их тела.