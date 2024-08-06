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Израиль

Канада уведомила МИД Израиля об эвакуации семей своих дипломатов

время публикации: 06 августа 2024 г., 22:52 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 22:52
Канада уведомила МИД Израиля об эвакуации семей своих дипломатов
AP Photo/J. Scott Applewhite

Вечером 6 августа посольство Канады уведомило министерство иностранных дел Израиля о намерении эвакуировать семьи своих дипломатов.

По данным сайта Ynet, в среду, 7 августа, семьи сотрудников посольства Канады будут вывезены из Израиля в Иорданию.

Канада стала первой страной, эвакуирующих своих граждан из Израиля на фоне ожидания атак со стороны Ирана и его прокси-сил в ответ на ликвидацию лидеров "Хизбаллы" и ХАМАСа в Бейруте и Тегеране.

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