Канада уведомила МИД Израиля об эвакуации семей своих дипломатов

Вечером 6 августа посольство Канады уведомило министерство иностранных дел Израиля о намерении эвакуировать семьи своих дипломатов.

По данным сайта Ynet, в среду, 7 августа, семьи сотрудников посольства Канады будут вывезены из Израиля в Иорданию.

Канада стала первой страной, эвакуирующих своих граждан из Израиля на фоне ожидания атак со стороны Ирана и его прокси-сил в ответ на ликвидацию лидеров "Хизбаллы" и ХАМАСа в Бейруте и Тегеране.