Канада уведомила МИД Израиля об эвакуации семей своих дипломатов
время публикации: 06 августа 2024 г., 22:52 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 22:52
Вечером 6 августа посольство Канады уведомило министерство иностранных дел Израиля о намерении эвакуировать семьи своих дипломатов.
По данным сайта Ynet, в среду, 7 августа, семьи сотрудников посольства Канады будут вывезены из Израиля в Иорданию.
Канада стала первой страной, эвакуирующих своих граждан из Израиля на фоне ожидания атак со стороны Ирана и его прокси-сил в ответ на ликвидацию лидеров "Хизбаллы" и ХАМАСа в Бейруте и Тегеране.