ЦАХАЛ: за сутки в Газе были ликвидированы около 45 террористов. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. За последние сутки в секторе были ликвидированы около 45 террористов, заявляет армейская пресс-служба.

В частности, сообщается о ликвидации в результате авиаудара одного из командиров ХАМАСа Мухаммада Махасаны, отвечавшего за контрабанду оружия.

Силы 252-й дивизии действуют в центре сектора Газы. За сутки бойцами 16-й и 10-й бригад здесь были уничтожены около 20 террористов.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафиаха. За сутки они ликвидировали более 25 террористов. В частности, бойцами бригады "Нахаль" были уничтожены около десяти боевиков.