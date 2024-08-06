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Израиль

ЦАХАЛ: за сутки в Газе были ликвидированы около 45 террористов. Видео

время публикации: 06 августа 2024 г., 09:22 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 09:33
ЦАХАЛ: за сутки в Газе были ликвидированы около 45 террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. За последние сутки в секторе были ликвидированы около 45 террористов, заявляет армейская пресс-служба.

В частности, сообщается о ликвидации в результате авиаудара одного из командиров ХАМАСа Мухаммада Махасаны, отвечавшего за контрабанду оружия.

Силы 252-й дивизии действуют в центре сектора Газы. За сутки бойцами 16-й и 10-й бригад здесь были уничтожены около 20 террористов.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафиаха. За сутки они ликвидировали более 25 террористов. В частности, бойцами бригады "Нахаль" были уничтожены около десяти боевиков.

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