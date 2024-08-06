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Израиль

В ходе операции в Дженине убиты или нейтрализованы 14 террористов

время публикации: 06 августа 2024 г., 10:37 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 10:44
В ходе операции в Дженине убиты или нейтрализованы 14 террористов
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе операции в Дженине силами ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа были ликвидированы или нейтрализованы (возможно, ранены, а не убиты) не менее 14 террористов.

Двое террористов были уничтожены, когда оказали вооруженное сопротивление военным, проводившим операцию по задержанию одного из них.

После этого несколько групп боевиков атаковали израильских военных и пограничников, был открыт ответный огонь. В бою еще трое террористов были убиты, девять "нейтрализованы", сообщает пресс-служба МАГАВа.

Среди израильтян потерь нет.

Израиль
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