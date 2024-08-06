Самолеты ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в последние часы самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по двум строениям в деревне Кила, одно из которых использовалось "Хизбаллой" в качестве склада боеприпасов и оружия. В обоих зданиях, в момент атаки, находились боевики "Хизбаллы".

Силами ВВС ликвидированы боевики, находившиеся в районе, из которого был осуществлен запуск ракет в сторону кибуца Мисгав Ам.

В районе Айта аш-Шааб были уничтожены несколько строений, использовавшихся "Хизбаллой", в районе Абу-Шаш удар был нанесен по ракетной установке террористов.