Самолеты ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям на юге Ливана
время публикации: 06 августа 2024 г., 20:15 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 20:15
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в последние часы самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по двум строениям в деревне Кила, одно из которых использовалось "Хизбаллой" в качестве склада боеприпасов и оружия. В обоих зданиях, в момент атаки, находились боевики "Хизбаллы".
Силами ВВС ликвидированы боевики, находившиеся в районе, из которого был осуществлен запуск ракет в сторону кибуца Мисгав Ам.
В районе Айта аш-Шааб были уничтожены несколько строений, использовавшихся "Хизбаллой", в районе Абу-Шаш удар был нанесен по ракетной установке террористов.