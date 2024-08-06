Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 6 августа: четверо убитых в столкновениях с военными

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 6 августа действовали в Дженине, около Тубаса (в Акабе), в Рамалле и около Рамаллы (в Джалазуне).

Происходили столкновения. Ночью террористы обстреливали КПП около Шхема.

Минздрав ПА передает: в результате вооруженных столкновений с израильскими военными в Акабе (северо-западней Тубаса, Самария) в ночь на 6 августа четверо местных жителей были убиты (мужчина 36 лет, двое мужчин 19 лет и подросток 14 лет), еще семеро получили ранения (двое из них в критическом состоянии).

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 6 августа.