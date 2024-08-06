x
06 августа 2024
|
последняя новость: 06:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 августа 2024
|
06 августа 2024
|
последняя новость: 06:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 6 августа: четверо убитых в столкновениях с военными

время публикации: 06 августа 2024 г., 06:14 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 06:19
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 6 августа: четверо убитых в столкновениях с военными
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 6 августа действовали в Дженине, около Тубаса (в Акабе), в Рамалле и около Рамаллы (в Джалазуне).

Происходили столкновения. Ночью террористы обстреливали КПП около Шхема.

Минздрав ПА передает: в результате вооруженных столкновений с израильскими военными в Акабе (северо-западней Тубаса, Самария) в ночь на 6 августа четверо местных жителей были убиты (мужчина 36 лет, двое мужчин 19 лет и подросток 14 лет), еще семеро получили ранения (двое из них в критическом состоянии).

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 6 августа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 августа 2024

305-й день войны в Израиле: ожидание ударов со стороны Ирана и проиранских сил. Хронология событий