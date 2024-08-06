Атаки на севере Израиля: один из раненых в критическом состоянии

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что во время боевых действий на севере страны, в районе Нагарии, были ранены мужчина и женщина примерно 30 лет.

Сначала сообщалось, что мужчина получил тяжелые осколочные ранения, женщина – ранения средней тяжести. Позже поступили сведения о еще трех легкораненых.

Мужчине осколок попал в голову, медики оценивают его состояние как очень тяжелое или критическое.

Раненые доставлены в больницу "Галиль" в Нагарии.

После полудня примерно в течение часа "Хизбалла" активно атаковала, применяя БПЛА и ракеты. Сигналы тревоги были слышны в Акко, Нагарии и окрестностях.

ЦАХАЛ опубликовал уточненные сведения: с 12:24 было зафиксировано проникновение нескольких БПЛА из Ливана в воздушное пространство Израиля. Один беспилотник был перехвачен. Другой упал к югу от Нагарии, несколько мирных граждан получили ранения. В связи с угрозой была активизирована тревога.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщает, что тревоги до этой атаки в Верхней Галилее и тревога в Акко после этой атаки были ложными.