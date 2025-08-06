16-летний подросток пропал возле каменоломни Гаатон, его ищут водолазы

Сотрудники и волонтеры пожарно-спасательной службы из Прибрежного округа и Северного округа более часа разыскивают 16-летнего подростка, который пропал в районе водохранилища у каменоломни Гаатон.

Для поисков используется лодка и специальное оборудование, на месте работают водолазы и спасатели. По словам представителя пожарно-спасательной службы, розыски осложняются условиями местности и мутной водой.