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Израиль

С начала года в Израиле погибли 112 мотоциклистов

ДТП
Транспорт
время публикации: 06 августа 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 13:05
С начала года в Израиле погибли 112 мотоциклистов
Пресс-служба МАДА

Согласно данным управления безопасности дорожного движения, с января по июль 2025 года на дорогах Израиля в результате ДПТ пострадали 837 мотоциклистов. 112 из них погибли.

Более 90% пострадавших – мужчины, в первую очередь – в возрасте 25-34 лет.

В 702 случаях имело столкновение между мотоциклом и автомобилем, в том числе в 158 случаях автомобилю был нанесен серьезный ущерб.

Израиль
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