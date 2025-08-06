С начала года в Израиле погибли 112 мотоциклистов

Согласно данным управления безопасности дорожного движения, с января по июль 2025 года на дорогах Израиля в результате ДПТ пострадали 837 мотоциклистов. 112 из них погибли.

Более 90% пострадавших – мужчины, в первую очередь – в возрасте 25-34 лет.

В 702 случаях имело столкновение между мотоциклом и автомобилем, в том числе в 158 случаях автомобилю был нанесен серьезный ущерб.