Министр иностранных дел Южного Судана впервые посетил Иудею и Самарию

В рамках официального визита в Израиль министр иностранных дел Южного Судана Мондей Семайя Кумба впервые посетил Иудею и Самарию (регионы Шомрон и Биньямин) и провёл экскурсии с главами региональных советов Йоси Даганом и Исраэлем Ганцем. Визит был организован по инициативе министра иностранных дел Гидеона Саара. В нем также приняли участие заместитель гендиректора МИД Израиля Цахи Дикштейн и заместитель министра Шарен Хаскель.

Свой визит министр начал в посёлке Пдуэль, где получил подробный брифинг от главы совета Шомрон Йоси Дагана с обзорной площадки "Балкон государства" имени Дональда Трампа. Даган рассказал министру о древней связи еврейского народа с Землёй Израиля, начиная со времен праотцов, Танаха, и, в частности – о духовной и стратегической значимости Иудеи и Самарии.

Затем министр посетил археологический парк "Древний Шило", где его сопровождал глава совета Биньямин и председатель Совета поселений Иудеи и Самарии Исраэль Ганц. Он представил находки возрастом более 3000 лет и подробно рассказал о неразрывной исторической связи между народом Израиля и его землёй, особенно в регионе Иудеи и Самарии.

Йоси Даган поприветствовал высокопоставленного гостя: "Для нас большая честь принимать вас в Самарии – библейской земле. У нас общие ценности, у нас общие враги, и я надеюсь, что с этого визита начнётся совместная работа и борьба – прежде всего за справедливость, а также за безопасность и у вас, и у нас".

Глава совета Биньямин Исраэль Ганц добавил: "В эти годы народ Израиля возвращается на свою землю. Вместе с министром иностранных дел Южного Судана мы держали в руках черепки, оставленные здесь нашими предками три тысячи лет назад. Мы говорили о том, что возвращение в Биньямин – это не просто историческая справедливость, а источник благословения для всего мира. Он вознёс молитву за мир Израиля, своей страны и всего мира – в Шило, месте первого Храма".

Министр иностранных дел Южного Судана Мондей Семайя Кумба заявил: "Перед отъездом мы хотели обязательно посетить Шомрон. Я очень благодарен за ваши слова и впечатлён. Я считаю, что этот визит – важное завершение моего пребывания здесь. Для нас, как для государства, это место имеет большое значение, и я верю, что оно играет важную роль в наших отношениях с Израилем. Уверен, этот визит – благословенный. Я рад был познакомиться с этим местом и надеюсь, что каждый из наших граждан, приезжающий в Израиль, тоже посетит Самарию. У кого есть возможность – я настоятельно рекомендую. Мы молимся за ваш успех, за стабильность, за процветание и мир в этой стране. Южный Судан – близкий друг Израиля, и мы останемся очень близки".

Министр также поблагодарил за тёплый приём: "Спасибо, что приняли меня, спасибо за гостеприимство. Желаю успехов. Мы снова и снова молимся за жителей этой земли. Пусть Всемогущий дарует им ещё больше благословений, стабильности и мира".

Особые отношения между Израилем и Южным Суданом начались ещё до провозглашения независимости страны в 2011 году. Израиль оказал значительную помощь Южному Судану в борьбе за независимость и стал одной из первых стран, признавших её суверенитет. Это положило начало тесному сотрудничеству. Визит министра иностранных дел в Самарию подчёркивает взаимную приверженность развитию этих отношений и признание важности еврейского присутствия в Иудее и Самарии как неотъемлемой части Государства Израиль.