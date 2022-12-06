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    В Израиле

    Индекс свободы среди городов Израиля: Од а-Шарон обошел Тель-Авив и Гиватаим

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    Индекс свободы среди городов Израиля: Од а-Шарон обошел Тель-Авив и Гиватаим
    Yonatan Sindel/Flash90

    Движение "Свободный Израиль" в пятый раз опубликовало результаты ежегодного исследования, выявляя самые либеральные города в стране.

    В 2022 года наилучшие результаты у города Од а-Шарон. Он вышел на первое место в индексе, после значительного улучшения по ряду параметров – это и общественный транспорт по выходным, и создание городского реестра супружеских пар, который позволяет парам получать городские услуги на семью.

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    В рейтинге участвует 31 город Израиля. Место определяется по следующим параметрам: общественный транспорт по выходным; свобода торговли в субботу; гражданские браки; мониторинг религиозных организаций, которые попадают в школы; гендерная сегрегация в общественном пространстве; отношение к ЛГБТ-сообществу; качество религиозных услуг и доля городского бюджета, который на них идет.

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    Гиватаим и Тель-Авив, занявшие соответственно первое и второе места в прошлом году, в этом году разделили второе место. Оба города получили 75% в Индексе свободы. Муниципалитет Тель-Авива отказался от процедуры, запрещающей разделение на женщин и мужчин на городских мероприятиях, но в то же время улучшил мониторинг в школах, задача которого не допускать религиозные организации в систему школьного образования. .

    Гиватаим продолжает занимать первые позиции Индекса благодаря инициативе муниципалитета по запуску общественного транспорта в субботу на территории города, поддержке ЛГБТ-сообщества и в регистрации гражданских браков в муниципалитете. Однако муниципалитет потерял балл, который вывел его на первое место в прошлом году, поскольку бюджет на религиозные услуги увеличился.

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    На третьем месте оказались Модиин и Герцлия, получившие 74% в Индексе свободы. Модиин присоединился к проекту "Наим бэ-софаш", а также открыл регистрацию для пар. Герцлия продолжает поддерживать ЛГБТ-сообщество, контролирует доступ религиозных НКО к школам, и как и Модиин, продолжает содержать автобусы по выходным.

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    Замыкает пятерку самых либеральных городов Израиля Рамат-Ган, получивший 72% баллов. На пятое место этот город вывело восстановление муниципальной процедуры, которая запрещает религиозным НКО попадать в школы без ведома родителей.

    В целом, среднее значение по Индексу составляет 41% городской свободы, что превышает прошлогодний средний балл, который составлял 38,8%.

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    Последние места в списке снова занимают ультраортодоксальные города. Модиин Илит, отражающий потребности большинства жителей города, занял 29-е место. В индексе положительно отмечена модель религиозных услуг в городе, находящихся в ведении муниципалитета, а не в руках религиозного совета и министерства религии.

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