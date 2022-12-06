"Позорная агитка". Многие зрители покинули зал во время выступления Хора Турецкого в Иерусалиме

Вечером 5 декабря в иерусалимском конгресс-центре "Биньяней а-Ума", несмотря на протесты общественной организации "Израильские друзья Украины", состоялся концерт Хора Турецкого, проводившийся в рамках "Недели дружественных взаимоотношений Москвы с городами Израиля".

Проукраинские активисты добивались отмены концерта, так как Михаил Турецкий открыто поддерживает режим Владимира Путина, а его хор участвует в патриотических мероприятиях, организуемых властями РФ после начала войны против Украины.

На концерте в Иерусалиме присутствовали сотни зрителей – в основном (но не только), пожилые люди, которых доставили к "Биньяней а-Ума" на автобусах.

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Перед началом концерта, во время его проведения и после его завершения не прекращались акции протеста.

Из зала был выведен мужчина, который размахивал украинским флагом и выкрикивал антивоенные лозунги.

Десятки зрителей покинули зал уже во время концерта. Одна из ушедших объяснила свое решение тем, что не смогла находиться в зале, где со сцены исполнялась песня "И Ленин такой молодой", поскольку "уехала от этого", репатриировавшись в Израиль.

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Жительница Бейт-Шемеша, покинувшая зал, рассказала, что в ее городе билеты раздавали бесплатно через российское землячество и российское общество переживших Катастрофу.

Другая зрительница, ушедшая из зала, сказала, что раньше считала этот музыкальный коллектив (Хор Турецкого) хорошим хором: "А сейчас это возмутительная, позорная агитка".

Но многие остались довольны концертом. Кто-то на выходе говорил "мы вне политики", кто-то вступал в перепалку с участниками акции протеста, большинство проходили мимо – так, словно их это не касается.

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Анна Жарова, одна из основательниц общественной организации "Израильские друзья Украины", ранее отмечала, что запланировано выступление Хора Турецкого и в Хайфе.