ЦАХАЛ: над Красным морем была перехвачена ракета, летевшая в сторону Эйлата
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что над Красным морем системой ПРО "Хец" была успешно перехвачена ракета класса "земля-земля", летевшая в сторону Эйлата.
"Цель не пересекала воздушную границу Израиля и не представляла угрозы для гражданского населения", – заявляют военные.
По всей видимости, речь идет об очередной попытке запуска баллистической ракеты из Йемена боевиками-хуситами.
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Отметим, что это не первый случай применения системы ПРО "Хец" для перехвата ракет (как крылатых, так и баллистических), запускаемых с территории Йемена. Впервые "Хец" был применен для защиты Эйлата от таких ракет 31 октября. Потом система ПРО использовалась для перехвата ракет, летевших из Йемена, 9 и 14 ноября.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Декабря 2023
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