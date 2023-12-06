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    В Израиле

    ЦАХАЛ: над Красным морем была перехвачена ракета, летевшая в сторону Эйлата

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    ЦАХАЛ: над Красным морем была перехвачены ракета, летевшая в сторону Эйлата
    Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что над Красным морем системой ПРО "Хец" была успешно перехвачена ракета класса "земля-земля", летевшая в сторону Эйлата.

    "Цель не пересекала воздушную границу Израиля и не представляла угрозы для гражданского населения", – заявляют военные.

    По всей видимости, речь идет об очередной попытке запуска баллистической ракеты из Йемена боевиками-хуситами.

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    Отметим, что это не первый случай применения системы ПРО "Хец" для перехвата ракет (как крылатых, так и баллистических), запускаемых с территории Йемена. Впервые "Хец" был применен для защиты Эйлата от таких ракет 31 октября. Потом система ПРО использовалась для перехвата ракет, летевших из Йемена, 9 и 14 ноября.

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