ЦАХАЛ уведомил о гибели военнослужащего в боях на севере сектора Газы

ЦАХАЛ уведомляет, что в ходе боев на севере сектора Газы погиб еще один израильский военнослужащий.

Старшина резерва Ади Шани, 39 лет, из поселка Цур Ицхак, боец разведроты полка логистики и снабжения.

Сообщается, что еще один военнослужащий из 424 батальона бригады "Гивати" получил тяжелые ранения в бою, он доставлен в больницу. Близкие ранены уведомлены о случившемся.

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Ранее 6 декабря ЦАХАЛ уведомил о гибели в ходе боев в секторе Газы старшины резерва Йонатана Малки, 23 года, из Беэр-Шевы, боец 82-го танкового батальона.

Также сообщалось о гибели офицера ЦАХАЛа в результате аварии на юге Израиля. Это подполковник резерва Йохай Гур Гершберг, 52 года, из Хават Филип, командир подразделения по поиску пропавших без вести.

C 31 октября по 6 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 84 военнослужащих ЦАХАЛа.