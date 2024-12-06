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Израиль

Внимание, розыск: пропал 68-летний Борис Шустер из Офакима

Розыск
Полиция
время публикации: 06 декабря 2024 г., 09:46 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 09:47
Внимание, розыск: пропал 68-летний Борис Шустер из Офакима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 68-летнего Бориса Шустера из Офакима. В последний раз его видели около 16:30 5 декабря в Офакиме. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, среднего телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза. Описание одежды и обуви: черная толстовка и черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9928281.

Израиль
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