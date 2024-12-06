Объявлено о ликвидации командиров ХАМАСа, участвовавших в резне 7 октября 2023 года

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о ликвидации в секторе Газы за последнюю неделю ряда террористов ХАМАСа, участвовавших в резне 7 октября 2023 года.

Был ликвидирован Маджди Акилан, являвшийся заместителем командира батальона "Шати" и депутатом парламента Газы от ХАМАСа, он был одним из тех, кто командовал нападением на кибуц Нахаль-Оз, а впоследствии командовал боевиками на севере и в центре сектора Газы.

Также был ликвидирован террорист Мамдух Махана, руководивший группой строителей туннелей ХАМАСа и участвовавший в нападении на Нахаль-Оз.

Уничтожен Ахмад Суйдан, командир роты в батальоне "Шати" ХАМАСа, причастный к похищению израильских мирных жителей и их переброске в сектор Газы 7 октября 2023 года.