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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил перехват воздушной цели около Кирьят-Шмоны. Опознание было ложным

Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 декабря 2024 г., 11:10 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 11:47
ЦАХАЛ подтвердил перехват воздушной цели около Кирьят-Шмоны
David Cohen/Flash90

ЦАХАЛ сообщил о перехвате подозрительной воздушной цели около Кирьят-Шмоны после того, как в поселках Мааян Барух, Кфар Юваль и Кфар Сольд прозвучала тревога "Цева адом".

Таким образом, взрывы, которые были слышны в районе Кирьят-Шмоны, были следствием перехвата, а не обстрела со стороны Ливана.

При этом вскоре ЦАХАЛ заявил, что опознание цели было ложным. Что в итоге было сбито и было ли, неясно.

Израиль
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