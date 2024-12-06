ЦАХАЛ подтвердил перехват воздушной цели около Кирьят-Шмоны. Опознание было ложным

ЦАХАЛ сообщил о перехвате подозрительной воздушной цели около Кирьят-Шмоны после того, как в поселках Мааян Барух, Кфар Юваль и Кфар Сольд прозвучала тревога "Цева адом".

Таким образом, взрывы, которые были слышны в районе Кирьят-Шмоны, были следствием перехвата, а не обстрела со стороны Ливана.

При этом вскоре ЦАХАЛ заявил, что опознание цели было ложным. Что в итоге было сбито и было ли, неясно.