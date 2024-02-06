Отчет министерства юстиции: тюрьмы переполнены, вина 40% заключенных не установлена
Министерство юстиции опубликовало специальный отчет общественной адвокатуры, посвященный ситуации в израильских тюрьмах в связи с резко увеличившейся на пенитенциарную систему нагрузкой из-за войны "Железные мечи" и антитеррористических операций в Иудее и Самарии.
В предисловии к отчету подчеркивается, что общественная адвокатура понимает, с какими сложностями пришлось столкнуться системе в связи с появлением тысяч дополнительных заключенных, однако этот факт не может служить оправданием длящейся все более продолжительное время ситуации с бесчеловечными условиями содержания арестованных и заключенных. В отчете содержатся данные, собранные в ходе проведенной в декабре 2023 года общественной адвокатурой инспекции тюремных учреждений.
В соответствии с этим документом, около половины всех заключенных в стране – как уголовных, так и осужденных за террористическую деятельность – содержатся в экстремальной тесноте и в очень тяжелых условиях, противоречащих, в том числе, первой части вердикта БАГАЦа о предоставлении минимально необходимого пространства в 3 квадратных метра на человека (вторая часть вердикта предписывает государству в течение 18 месяцев после исполнения первой части вердикта увеличить минимальное пространство до 4,5 квадратных метра на заключенного, включая душ и туалет). Государство обязалось исполнить эти требования до завершения 2027 года.
Отчет указывает, что в числе заключенных, содержащихся в запредельной тесноте – примерно 20% от общего количества отбывающих наказание за уголовные преступления. Около 3400 заключенных не имеют возможности спать на кровати: они спят, как правило, на матрасах на полу. По данным министерства национальной безопасности, накануне войны в израильских тюрьмах содержалось 16353 заключенных, что почти на 2000 человек превышает максимально разрешенное количество с учетом имеющихся мест в тюрьмах и изоляторах в 14500 заключенных.
Таким образом, еще до войны израильские тюрьмы и изоляторы были переполнены, а вследствие начала войны, ареста сотен и тысяч подозреваемых и обвиняемых в террористической деятельности и еще большей скученности в тюрьмах, было принято временное распоряжение ("ораат шаа"), позволяющее министру национальной безопасности объявить о чрезвычайном положении в тюрьмах, что позволит государству не соблюдать требования БАГАЦа об условиях содержания заключенных. То есть, с момента вступления в силу объявленного чрезвычайного положения и в течение всего срока продления этого режима ситуация, когда жилая площадь на заключенного менее 3 квадратных метров и он спит на полу – не нарушает закон.
В соответствии с опубликованными министерством национальной безопасности данными, с начала войны "Железные мечи" в тюрьмы и изоляторы Службы тюрем были помещены дополнительно свыше 3400 задержанных и заключенных, так что общее количество уголовных заключенных и заключенных за терроризм составило 20113 человек.
Во время инспекционных визитов представители общественной адвокатуры посетили тюрьмы "Кармель", "Дамон", "Эшель" и следственный изолятор "Миграш а-Русим" в Иерусалиме.
В частности, в первом крыле тюрьмы "Кармель", максимальная емкость которого рассчитана на 78 заключенных, содержится 88 человек, в камеры поставлены дополнительные кровати, и в камере, где содержится 13 человек, площадь на заключенного составляет 2,42 квадратных метра. Все 13 заключенных в одной камере вынуждены пользоваться одним туалетом, и пожилым заключенным крайне сложно дождаться своей очереди. Заключенные также жалуются на то, что в камерах холодно, особенно ночью.
Тюрьма "Дамон" располагается в здании, построенном еще до создания Государства Израиль, в 2000 году тюрьма была закрыта, однако затем ее использование было возобновлено. В ходе инспекции было обнаружено, что кроме ветхости здания и оборудования, наблюдается перегрузка тюрьмы, и некоторые заключенные вынуждены спать на полу.
В тюрьме "Эшель" ситуация несколько улучшилась в сравнении с предыдущими проверками, однако в пятом крыле установлены напольные унитазы (для использования на корточках), а над унитазами – душ. В том же помещении заключенные хранят и готовят еду. В одной из камер невозможно закрыть окна: заключенные пытаются закрыть окна полиэтиленовой пленкой, но это не спасает от холода. В пятом крыле также жалуются на то, что крысы регулярно проникают в камеры через канализацию. В восьмом крыле, предназначенном для одиночного содержания, условия не соответствуют правилам проживания людей, на стенах плесень, в камерах тесно и нет места для хранения вещей заключенных.
В следственном изоляторе "Миграш а-Русим" в Иерусалиме, максимальная емкость которого составляет 170 человек, на момент инспекции содержалось 230 заключенных, кровати заключенных были без матрасов. Утверждается также, что каждый день с 05:00 до 21:00 в камерах отключается электричество и отнимаются одеяла. С начала войны заключенные изолятора лишены возможности выходить во двор, среди задержанных были люди, которые со своего ареста не видели дневного света. Один заключенный рассказал, что он содержится в изоляторе 24 дня, и за это время он не имел возможности ни разу сменить одежду.
Специалисты приводят ряд рекомендаций для исправления ситуации. В частности, необходимо добавить минимум 1280 мест заключения посредством строительства новых тюрем, продвижения строительства изолятора "Мегиддо" на 2600 мест заключения для замены старых и не соответствующих условиям содержания тюрем, продвижение программы замены зон заключения палаточного типа постоянными строениями.
Кроме того, по словам специалистов общественной адвокатуры, необходимо изменить судебную систему таким образом, чтобы количество заключенных было сокращено. В частности, они считают необходимым освобождать под залог задержанных на время проведения расследования, а также расширить систему административного освобождения на срок до года. В отчете подчеркивается, что около 40% заключенных в Израиле – это люди, вина которых до сих пор не установлена. Данный факт, по мнению специалистов общественной адвокатуры, требует пересмотра политики осуществления арестов правоохранительными органами – особенно за мелкие правонарушения.
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