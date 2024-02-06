Отчет министерства юстиции: тюрьмы переполнены, вина 40% заключенных не установлена

Министерство юстиции опубликовало специальный отчет общественной адвокатуры, посвященный ситуации в израильских тюрьмах в связи с резко увеличившейся на пенитенциарную систему нагрузкой из-за войны "Железные мечи" и антитеррористических операций в Иудее и Самарии.

В предисловии к отчету подчеркивается, что общественная адвокатура понимает, с какими сложностями пришлось столкнуться системе в связи с появлением тысяч дополнительных заключенных, однако этот факт не может служить оправданием длящейся все более продолжительное время ситуации с бесчеловечными условиями содержания арестованных и заключенных. В отчете содержатся данные, собранные в ходе проведенной в декабре 2023 года общественной адвокатурой инспекции тюремных учреждений.

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В соответствии с этим документом, около половины всех заключенных в стране – как уголовных, так и осужденных за террористическую деятельность – содержатся в экстремальной тесноте и в очень тяжелых условиях, противоречащих, в том числе, первой части вердикта БАГАЦа о предоставлении минимально необходимого пространства в 3 квадратных метра на человека (вторая часть вердикта предписывает государству в течение 18 месяцев после исполнения первой части вердикта увеличить минимальное пространство до 4,5 квадратных метра на заключенного, включая душ и туалет). Государство обязалось исполнить эти требования до завершения 2027 года.

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Отчет указывает, что в числе заключенных, содержащихся в запредельной тесноте – примерно 20% от общего количества отбывающих наказание за уголовные преступления. Около 3400 заключенных не имеют возможности спать на кровати: они спят, как правило, на матрасах на полу. По данным министерства национальной безопасности, накануне войны в израильских тюрьмах содержалось 16353 заключенных, что почти на 2000 человек превышает максимально разрешенное количество с учетом имеющихся мест в тюрьмах и изоляторах в 14500 заключенных.

Таким образом, еще до войны израильские тюрьмы и изоляторы были переполнены, а вследствие начала войны, ареста сотен и тысяч подозреваемых и обвиняемых в террористической деятельности и еще большей скученности в тюрьмах, было принято временное распоряжение ("ораат шаа"), позволяющее министру национальной безопасности объявить о чрезвычайном положении в тюрьмах, что позволит государству не соблюдать требования БАГАЦа об условиях содержания заключенных. То есть, с момента вступления в силу объявленного чрезвычайного положения и в течение всего срока продления этого режима ситуация, когда жилая площадь на заключенного менее 3 квадратных метров и он спит на полу – не нарушает закон.

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В соответствии с опубликованными министерством национальной безопасности данными, с начала войны "Железные мечи" в тюрьмы и изоляторы Службы тюрем были помещены дополнительно свыше 3400 задержанных и заключенных, так что общее количество уголовных заключенных и заключенных за терроризм составило 20113 человек.

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Во время инспекционных визитов представители общественной адвокатуры посетили тюрьмы "Кармель", "Дамон", "Эшель" и следственный изолятор "Миграш а-Русим" в Иерусалиме.

В частности, в первом крыле тюрьмы "Кармель", максимальная емкость которого рассчитана на 78 заключенных, содержится 88 человек, в камеры поставлены дополнительные кровати, и в камере, где содержится 13 человек, площадь на заключенного составляет 2,42 квадратных метра. Все 13 заключенных в одной камере вынуждены пользоваться одним туалетом, и пожилым заключенным крайне сложно дождаться своей очереди. Заключенные также жалуются на то, что в камерах холодно, особенно ночью.

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Тюрьма "Дамон" располагается в здании, построенном еще до создания Государства Израиль, в 2000 году тюрьма была закрыта, однако затем ее использование было возобновлено. В ходе инспекции было обнаружено, что кроме ветхости здания и оборудования, наблюдается перегрузка тюрьмы, и некоторые заключенные вынуждены спать на полу.

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В тюрьме "Эшель" ситуация несколько улучшилась в сравнении с предыдущими проверками, однако в пятом крыле установлены напольные унитазы (для использования на корточках), а над унитазами – душ. В том же помещении заключенные хранят и готовят еду. В одной из камер невозможно закрыть окна: заключенные пытаются закрыть окна полиэтиленовой пленкой, но это не спасает от холода. В пятом крыле также жалуются на то, что крысы регулярно проникают в камеры через канализацию. В восьмом крыле, предназначенном для одиночного содержания, условия не соответствуют правилам проживания людей, на стенах плесень, в камерах тесно и нет места для хранения вещей заключенных.

В следственном изоляторе "Миграш а-Русим" в Иерусалиме, максимальная емкость которого составляет 170 человек, на момент инспекции содержалось 230 заключенных, кровати заключенных были без матрасов. Утверждается также, что каждый день с 05:00 до 21:00 в камерах отключается электричество и отнимаются одеяла. С начала войны заключенные изолятора лишены возможности выходить во двор, среди задержанных были люди, которые со своего ареста не видели дневного света. Один заключенный рассказал, что он содержится в изоляторе 24 дня, и за это время он не имел возможности ни разу сменить одежду.

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Специалисты приводят ряд рекомендаций для исправления ситуации. В частности, необходимо добавить минимум 1280 мест заключения посредством строительства новых тюрем, продвижения строительства изолятора "Мегиддо" на 2600 мест заключения для замены старых и не соответствующих условиям содержания тюрем, продвижение программы замены зон заключения палаточного типа постоянными строениями.

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Кроме того, по словам специалистов общественной адвокатуры, необходимо изменить судебную систему таким образом, чтобы количество заключенных было сокращено. В частности, они считают необходимым освобождать под залог задержанных на время проведения расследования, а также расширить систему административного освобождения на срок до года. В отчете подчеркивается, что около 40% заключенных в Израиле – это люди, вина которых до сих пор не установлена. Данный факт, по мнению специалистов общественной адвокатуры, требует пересмотра политики осуществления арестов правоохранительными органами – особенно за мелкие правонарушения.