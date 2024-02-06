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    В Израиле

    Минфин и минтур ничего не знают о продлении финансирования отелей для эвакуированных

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    Минфин и минтур ничего не знают о продлении финансирования отелей для эвакуированных
    Chaim Goldberg/Flash90

    После того, как утром главы муниципалитетов и региональных советов юга страны объявили, что добились от правительства продления финансирования отелей для эвакуированных жителей юга до июля, в министерствах финансов и туризма заявили, что им об этом ничего неизвестно, сообщает "Калькалист".

    Накануне мэры поселков провели у здания правительства акцию протеста против прекращения финансирования отелей в конце февраля, утверждая, что правительстве не приняло достаточных мер для возвращения жителей юга в свои дома с точки зрения систем образования социального обеспечения и здравоохранения.

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    После того, как они провели ночь в приемной министерства главы правительства, утром было выпущено сообщение, что генеральный директор министерства Йоси Шели согласовал продление финансирования.

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    Следует отметить, что речь не идет о жителях таких поселков, как Беэри или Кфар Аза, жилищный фонд которых практически полностью разрушен, и жители которых размещались общинами, а о жителях Ашкелона, Сдерота, Офакима и населенных пунктов в радиусе 4-7 километров от Газы.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Февраля 2024
    Оплата отелей для эвакуированных жителей юга продлена до июля
    // https://www.newsru.co.il/ // Община // 2 Февраля 2024
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