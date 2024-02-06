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    В Израиле

    Муниципальные выборы в Израиле: треть новых репатриантов не знают, где голосовать. Итоги опроса

    Эксклюзив NEWSru Israel
    время публикации: | последнее обновление:
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    Муниципальные выборы в Израиле: треть новых репатриантов не знают, где голосовать. Итоги опроса
    Hillel Maeir/Flash90

    На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Муниципальные выборы 2024 года в Израиле". В опросе, который проводился 5-6 февраля, приняли участие 2363 респондентов (2244 из них ответили на все 22 вопроса).

    ИТОГИ ОПРОСА

    84% участников опроса планируют принять участие в голосовании на муниципальных выборах, которые пройдут 27 февраля 2024 года. 7% заявили, что не собираются голосовать. Остальные пока не определились. (Эти данные не могут свидетельствовать об уровне активности избирателей, так как в таком опросе обычно участвуют те, кого интересует тема муниципальных выборов. Однако для дальнейшего анализа результатов важно понимать, что абсолютное большинство участников нашего опроса собираются голосовать на предстоящих выборах.)

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    Две трети в день выборов не собираются работать. 18% сказали, что 27 февраля будут работать. 16% еще не определились.

    88% респондентов заявили, что они знают, где находится их избирательный участок. 12% этого не знают. Причем среди новых репатриантов (менее 10 лет в стране) тех, кто не знает, где им голосовать, – 31%. Отметим, что на русском языке разъяснительная кампания почти не ведется.

    47% участников нашего опроса до сих пор не получили по почте приглашение на избирательный участок. 6% не знают, получали ли они такое приглашение. 47% приглашение получили.

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    Большинство наших читателей (58%) считают, что муниципальные выборы следовало отложить до окончания войны.

    65% уже определились с тем, кому из кандидатов в мэры они отдадут свой голос. 19% не определились. 7% выбрали ответ: "Решу на избирательном участке".

    55% уже знают, за какой список в местный совет они проголосуют. 26% не знают. 11% выбрали ответ: "Решу на избирательном участке".

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    Был задан вопрос: "Изменился ли ваш выбор по голосованию на муниципальных выборах после начала войны (7 октября 2023 года)?" 9% сказали, что их выбор изменился. 79% заявил, что на их выбор война не повлияла. Прочие затруднились с ответом.

    Менее 12% сказали, что они достаточно детально знакомы с программой кандидата в мэры, которого собираются поддержать. 46% заявили, что знакомы с программой их кандидата в мэры в общих чертах. 35% ли эту программу не читали, или обладают недостаточной информацией.

    При ответе на вопрос "Укажите наиболее важные для вас характеристики кандидата в мэры" чаще прочих звучат следующие ответы: 1) наличие четкого плана развития города – 68%, 2) образование – 48%, 3) наличие опыта муниципальной работы – 45%, 4) политические взгляды – 44%, 5) отношение к религии – 39%.

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    Был задан вопрос: "Важно ли для вас при голосовании за тот или иной список наличие в нем русскоговорящих кандидатов?" Для 46% это не имеет значения. Для 34% – "важно, но не очень". Для 19% – "очень важно". Примечательно, что на этот вопрос новые репатрианты отвечают примерно так же, как средний участник опроса. Для пожилых это заметно важней, чем для молодых.

    При ответе на вопрос "Какие вопросы городского управления вы считаете наиболее важными?" чаще прочих звучат следующие ответы: 1) чистота – 84%, 2) безопасность – 79%, 3) транспорт – 56%, 4) наличие парковых зон для отдыха – 49%, 5) наличие магазинов, работающих по субботам – 49%, 6) образование – 48%, 7) наличие общественного транспорта по субботам – 44%, 8) культура – 41%, 9) борьба с нелегалами – 40%, 10) экология – 39%.

    Вопрос: "Где вам приходилось видеть/слышать рекламу кандидатов в мэры/местный совет вашего города или поселка?" Самые частые ответы: 1) на улицах – 71%, 2) в социальных сетях – 38%, 3) на местных сайтах – 24%, 4) в онлайн-СМИ – 22%, 5) в газетах – 15% (при том, что газеты, как показал недавно проводившийся нами опрос, регулярно читают только 3% нашей аудитории).

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    Был задан вопрос: "Влияет ли на ваш выбор рекламная кампания кандидатов?" Подавляющее большинство, 77%, говорят, что рекламная кампания кандидатов на их выбор не влияет. 12% признают, что да – влияет. Многие социологические исследования показывали, что избиратели зачастую не склонны признавать тот факт, что реклама влияет на их выбор.

    Вопрос: "Как вы относитесь к жесткой антирелигиозной риторике в рамках предвыборной муниципальной кампании?" Большинство, 53%, ответили: "Я против религиозного диктата, но такую риторику считаю излишней". 27% выбрали ответ: "Однозначно положительно". 15% ответили: "Однозначно отрицательно".

    Вопрос: "Согласны ли вы с мнением, что предвыборная борьба на муниципальном уровне, как правило, более "грязная", чем во время общенациональных выборов?" 17% с этим согласны. 38% с этим не согласны. 45% затруднились с ответом.

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    Наша редакция на основании проведенного опроса подготовит рейтинг действующих мэров городов со значительным процентом русскоязычного населения. Рейтинг будет опубликован завтра, 7 февраля.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Января 2024
    За месяц до муниципальных выборов кандидаты-резервисты не могут вести предвыборную кампанию
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Января 2024
    МВД впервые опубликовало, какие партии стоят за списками на муниципальных выборах
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Января 2024
    Кнессет проголосовал за перенос выборов в местные органы власти на 27 февраля
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