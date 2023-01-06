"Горящие автобусы": в Газе вышла вторая книга Хасана Саламэ, отбывающего 46 пожизненных сроков за организацию автобусных терактов
К 27-й годовщине ликвидации израильскими спецслужбами "инженера ХАМАСа" Яхьи Айяша в Газе выпущена книга "Горящие автобусы", написанная в тюрьме одним из лидеров хамасовских боевиков Хасаном Саламэ, осужденным на 46 пожизненных сроков.
В этой книге Саламэ подробно пишет о том, как после гибели Айяша в январе 1996 года готовилась и осуществлялась серия автобусных терактов, жертвами которых стали десятки израильтян. В книге приводятся такие детали этой подготовки, которые могли быть известны только организатору терактов.
Отметим, что это вторая книга Хасана Саламэ, издаваемая в Газе.
Хасан Абд ар-Рахман Саламэ родился 9 августа 1971 года в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы. В начале 90-х вступил в ряды террористической организации ХАМАС, был боевиком "Бригад Изаддина аль-Касама". Был арестован и несколько месяцев провел в тюрьме. В 1992-м был депортирован в Ливан, где прошел военную подготовку под руководством инструкторов из "Хизбаллы" и иранского "Корпуса стражей исламской революции". Специализировался на взрывных устройствах. Вернулся в Палестинскую автономию, где вскоре был снова арестован палестинскими силами безопасности. Через семь месяцев вышел из тюрьмы и продолжил террористическую деятельность. Вошел в ближайший круг Мухаммада Дэйфа, основателя и лидера "Бригад Изаддина аль-Касама". После того, как израильские спецслужбы ликвидировали в Бейт-Лахии, на севере сектора Газы, "инженера ХАМАСа" Яхью Айяша (5 января 1996 года), Дэйф поручил Саламэ провести "операции возмездия". Его переправили "на Западный берег", где готовились теракты. Именно Хасан Саламэ подготовил автобусные теракты в Иерусалиме, совершенные в феврале-марте 1996 года (18-й автобусный маршрут), в результате которых погибли 46 человек. Кроме того, он стоял за организацией теракта на тремпиаде около Ашкелона, в результате которого был убит военнослужащий и десятки израильтян получили ранения. В мае 1996-го Саламэ был арестован в Хевроне. Он был приговорен израильским судом в 1997 году к 46 пожизненным срокам. Один из судей, Илан Кац, требовал смертной казни для террориста. Сам Саламэ на суде полностью признал свою вину, не выразил никакого раскаяния и заявил о готовности к смерти.
Автобусный террор в Израиле. Хронология: 1994-2022
"Автобус" – одно из ключевых слов в лексиконе палестинских террористов и израильских спецслужб. За период "интифады Аль-Аксы" только в автобусах были совершены десятки терактов-самоубийств.
Можно избегать поездок на "территории", можно отказывать себе в походах в рестораны, крупные магазины и другие людные места. Но у многих нет возможности обеспечить всех своих близких личным транспортом.
Теракты в автобусах, на остановках и станциях, направленные против гражданского населения, это особый почерк арабских террористов.
Теракты в израильских пассажирских автобусах (сентябрь 2000 – ноябрь 2022)
28.12.2000 Тель-Авив. Автобус №51
14 раненых
27.03.2001 Иерусалим. Автобус №6
Около 30 раненых
02.12.2001 Хайфа. Автобус №16
14 погибших, около 40 раненых
29.11.2001 Гуш Шмуэль (пригород Хадеры). Автобус №832
3 погибших, 10 раненых
05.03.2002 Афула. Автобус № 823
1 погибший, около 20 раненых
20.03.2002 Перекресток Мусмус (пригород Афулы). Автобус № 823
7 погибших, около 30 раненых
10.04.2002 Перекресток Ягур (южнее Хайфы). Автобус №960
10 погибших, около 20 раненых
05.06.2002 Перекресток Мегиддо (около Афулы). Автобус №850
17 погибших, около 40 раненых
18.06.2002 Иерусалим. Автобус №32
19 погибших, свыше 70 раненых
04.08.2002 Перекресток Мерон (восточнее Хайфы). Автобус №361
9 погибших, свыше 50 раненых
19.09.2002 Тель-Авив. Автобус №4
5 погибших, свыше 60 раненых
10.10.2002 Рамат-Ган. Автобус №87
1 погибший, свыше 30 раненых
21.10.2002 Перекресток Каркур (около Хадеры). Автобус №841
14 погибших, свыше 50 раненых
21.11.2002 Иерусалим. Автобус №20
11 погибших, свыше 70 раненых
05.03.2003 Хайфа. Автобус №37
17 погибших, свыше 60 раненых
18.05.2003 Иерусалим. Автобус №6
7 погибших, около 80 раненых
11.06.2003 Иерусалим. Автобус №14
17 погибших, свыше 60 раненых
19.08.2003 Иерусалим. Автобус №2
23 погибших, свыше 100 раненых
29.01.2004 Иерусалим. Автобус №19
11 погибших, около 50 раненых
22.02.2004 Иерусалим. Автобус №14
8 погибших, свыше 60 раненых
31.08.2004 Беэр-Шева. Двойной автобусный теракт
16 погибших, около 100 раненых
21.11.2012 Тель-Авив. Взрыв бомбы в автобусе №142
Более 20 раненых
13.11.2013 Афула. Нападение с применением холодного оружия в автобусе №823
Один погибший
22.12.2013 Бат-Ям. Автобус №240
При обезвреживании взрывного устройства легко ранен сотрудник полиции
21.01.2015 Тель-Авив. Автобус №40
Террорист, вооруженный ножом, ранил водителя автобуса и десятерых пассажиров
18.04.2016 Иерусалим. Автобус №12
В результате взрыва бомбы были ранены около 20 человек
14.08.2022 Иерусалим. Автобус №3
Раненые в результате обстрела автобуса
23.11.2022. Иерусалим. Взрывы на автобусной остановке и в автобусе
Один погибший, более 20 раненых
Другие теракты против пассажиров автобусов (2000-2021)
20.11.2000 Гуш Катиф (сектор Газы). Взорвана бомба рядом со школьным автобусом.
2 погибших, около 10 раненых
22.11.2000 Хадера. Взрыв заминированного автомобиля около автобуса.
2 погибших, около 60 раненых
01.01.2001 Нетания. Взрыв заминированного автомобиля около автобусной остановки.
Около 60 раненых
14.02.2001 Холон. Террорист на автобусе врезался в группу солдат на автобусной остановке.
8 погибших, около 30 раненых
28.03.2001 Кфар-Саба. Взорвана бомба рядом со школьным автобусом.
2 погибших, около 10 раненых
22.04.2001 Кфар-Саба. Взрыв бомбы на автобусной остановке.
1 погибший, около 60 раненых
25.05.2001 Хадера. Взрыв бомбы на центральной автобусной станции.
Около 70 раненых
16.07.2001 Биньямина. Взрыв бомбы на автобусной остановке.
2 погибших, около 19 раненых
05.12.2001 Иерусалим. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.
Несколько человек ранены
09.12.2001 Хайфа. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.
Около 30 раненых
17.03.2002 Иерусалим. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.
Около 30 раненых
12.04.2002 Иерусалим. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.
6 погибших, свыше 100 раненых
20.05.2002 Около Афулы. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.
Несколько раненых
19.06.2002 Иерусалим. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.
7 погибших, около 50 раненых
04.08.2002 Около Туль-Карема обстрелян пассажирский автобус.
Несколько раненых
18.09.2002 Около Умм эль-Фахма. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.
1 погибший, несколько раненых
23.05.2003 Нецарим (сектор Газы). Пассажирский автобус подорвался на мине.
Несколько раненых
09.09.2003 Црифин. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.
9 погибших, свыше 40 раненых
25.12.2003 Бней-Брак. Теракт-самоубийство на автобусной остановке.
4 погибших, около 30 раненых
11.07.2004 Тель-Авив. Теракт на автобусной остановке.
1 погибшая, около 20 раненых
23.03.2011. Иерусалим. Теракт около Центрального автовокзала.
1 погибшая, около 60 раненых
07.04.2011. Между кибуцем Нахаль Оз и перекрестком Саад ракетой "Корнет" подбит пассажирский автобус.
1 погибший, 1 раненый
18.08.2011. Обстрел автобусов и легкового транспорта на трассе 12, около границы с Египтом.
8 погибших, около 10 раненых
12.11. 2018. Во время обострения ситуации на границе с Газой возле военного мемориала "Черная стрела" ракетой противотанкового комплекса "Корнет", выпущенной боевиком ХАМАСа, был подбит израильский автобус. В результате обстрела был тяжело ранен один из военнослужащих. Незадолго до обстрела из этого автобуса вышли около 50 солдат.
20.05.2021. Во время операции "Страж стен" террористы выпустили противотанковую ракету "Корнет" по автобусу или автобусной остановке к северу от границы сектора Газы. Ранен один военнослужащий.
Автобусные теракты 90-х годов
06.04.1994 Афула. Заминированный автомобиль врезался в пассажирский автобус.
8 погибших, свыше 50 раненых
13.04.1994 Хадера. Теракт-самоубийство в автобусе.
5 погибших, около 40 раненых
19.10.1994 Тель-Авив. Теракт-самоубийство в автобусе.
22 погибших, около 60 раненых
09.04.1995 Гуш Катиф (сектор Газы). Заминированный автомобиль врезался в пассажирский автобус.
8 погибших, около 40 раненых
19.05.1995 Иерусалим. Теракт-самоубийство в автобусе.
Около 50 раненых
24.07.1995 Рамат-Ган. Теракт-самоубийство в автобусе.
6 погибших, около 50 раненых
21.08.1995 Иерусалим. Теракт-самоубийство в автобусе.
4 погибших, около 50 раненых
25.02.1996 Иерусалим. Теракт-самоубийство в автобусе.
26 погибших, свыше 60 раненых
03.03.1996 Иерусалим. Теракт-самоубийство в автобусе.
19 погибших, около 50 раненых
25.11.1996 Иерусалим. Теракт-самоубийство в автобусе.
23 погибших, около 50 раненых
25.11.1996 Ашкелон. Теракт-самоубийство в автобусе.
2 погибших, свыше 30 раненых
29.10.1998 Гуш Катиф (сектор Газы). Заминированный автомобиль врезался в джип, который сопровождал школьный автобус.
1 погибший