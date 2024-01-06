adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 16°
Тель-Авив:
14 - 21°
Эйлат:
15 - 25°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.656 ₪ 3.992 ₪
Иерусалим:
8 - 16°
Тель-Авив:
14 - 21°
Эйлат:
15 - 25°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    ЦАХАЛ: в Газе погиб подполковник Рои Йохай Йосеф Мордехай

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Рои Йохай Йосеф Мордехай
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ разрешил к публикации информацию о том, что в бою на севере сектора Газы погиб подполковник Рои Йохай Йосеф Мордехай, 31 год, из Тель-Авива, офицер учебной базы бригады "Нахаль".

    В том же бою был тяжело ранен боец 931-го пехотного батальона бригады "Нахаль". Он доставлен в больницу, его семья уведомлена о происшедшем.

    C 27 октября по 6 января в ходе наземной операции в Газе погибли 176 военнослужащих ЦАХАЛа.

    adv_12 m_ar_1

    adv_13 rimma_dw_d
    adv_14 rimma_dw_m
    adv_15 article_video
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1
    adv_19 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    21:03 92-й день войны в Израиле. Хронология событий
    20:39 ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух командиров боевиков ХАМАСа
    19:57 Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали две военные базы и другие объекты "Хизбаллы"
    19:33 ЦАХАЛ: в Газе погиб подполковник Рои Йохай Йосеф Мордехай
    18:18 Начальник Генштаба и глава ШАБАКа спустились в один из туннелей ХАМАСа в Хан-Юнисе
    17:32 В ночь на 6 января бойцы ЦАХАЛа и пограничной полиции действовали на территории Иудеи и Самарии
    17:26 Чемпионат Израиля по футболу. "Апоэль" (Беэр-Шева) одержал четвертую победу подряд
    16:55 В Москве умер внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Алексей Аджубей
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom