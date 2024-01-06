ЦАХАЛ: в Газе погиб подполковник Рои Йохай Йосеф Мордехай
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ЦАХАЛ разрешил к публикации информацию о том, что в бою на севере сектора Газы погиб подполковник Рои Йохай Йосеф Мордехай, 31 год, из Тель-Авива, офицер учебной базы бригады "Нахаль".
В том же бою был тяжело ранен боец 931-го пехотного батальона бригады "Нахаль". Он доставлен в больницу, его семья уведомлена о происшедшем.
C 27 октября по 6 января в ходе наземной операции в Газе погибли 176 военнослужащих ЦАХАЛа.
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