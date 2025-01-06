Яир Голан: "Можно освободить всех заложников, завершив войну в Газе"

В понедельник, 6 января, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Правительство не делает того, что необходимо – не возвращает Лири Альбаг. Я говорю то, что должно быть сказано – можно освободить всех заложников, завершив войну в Газе. Все было бы возможно, но правительство не готово сделать что-либо, чтобы спасти их. Как только мы сменим это правительство – мы завершим войну и вернем всех заложников".

"Я лично знаю о трех моментах, когда можно было заключить сделку. Те, кто говорят, что Энтони Блинкен возложил всю ответственность на ХАМАС, неточна. Нужна сделка, нужно завершить войну. Израилю нужна социальная, оборонная, дипломатическая реанимация Израиля. Это правительство не в состоянии такой процесс реализовать", – сказал Голан.