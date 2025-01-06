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Израиль

Раввин Йцхак Йосеф: "Небеса не поддерживают закон о призыве из-за Амира Оханы"

время публикации: 06 января 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 11:25
Раввин Йцхак Йосеф: "Небеса не поддерживают закон о призыве из-за Амира Оханы"
David Cohen/Flash90

Бывший главный раввин Израиля Ицхак Йосеф заявил, что правительство терпит неудачу в попытках сформулировать закон о призыве из-за "пагубного влияния Амира Оханы", являющегося спикером Кнессета. Как сообщает NEWS1, источники в окружении раввина подтвердили, что он высказывался так уже неоднократно.

Как сообщает "Галей ЦАХАЛ", раввин Ицхак Йосеф считает, что причина, мешающая правительству провести закон об освобождении ультрарелигиозных молодых людей от призыва в армию – факт пребывания открытого гея Амира Оханы на посту председателя Кнессета, именно поэтому, по словам раввина, у попыток провести закон "нет небесной поддержки".

Отметим, что заместитель юридической советницы правительства Гиль Лимон подчеркнул, что Гали Баарав-Миара и ее канцелярия категорически возражают против законопроектов, позволяющих узаконить освобождение "харедим" от призыва: более того, если в ближайшие недели не произойдет существенное повышение количества призывающихся ультрарелигиозных молодых людей, юрсоветница вернется к своему первоначальному требованию о рассылке повесток всему сектору.

Израиль
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