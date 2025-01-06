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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 6 января: понижение температуры, переменная облачность

Погода
время публикации: 06 января 2025 г., 06:04 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 06:11
Прогноз погоды в Израиле на 6 января: понижение температуры, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 6 января, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 9-14 градусов, в Тель-Авиве – 12-18, в Хайфе – 13-17, в Эйлате – 12-22, в Беэр-Шеве – 10-18, в Мицпе-Рамоне – 11-16, на побережье Мертвого моря – 14-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-19, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-19, на Голанских высотах – 11-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 70-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 5 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

Во вторник – без существенных изменений. В среду-четверг температура немного повысится.

Израиль
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