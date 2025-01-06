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Израиль

Внимание, розыск: пропал 36-летний Меир Гальдштейн из Бейт-Шемеша

Розыск
Полиция
время публикации: 06 января 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 15:55
Внимание, розыск: пропал 36-летний Меир Гальдштейн из Бейт-Шемеша
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 36-летний Меир Гальдштейн из Бейт-Шемеша. В последний раз его видели в воскресенье ночью, когда он выходил из больницы "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме, после чего от Меира не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 175 см, лысый, рыжая борода. Был одет в зеленую майку, тренировочные брюки, черного цвета свитшот с белой надписью.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Бейт-Шемеша по телефону 02-9902222.

Израиль
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