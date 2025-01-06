Внимание, розыск: пропал 36-летний Меир Гальдштейн из Бейт-Шемеша

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 36-летний Меир Гальдштейн из Бейт-Шемеша. В последний раз его видели в воскресенье ночью, когда он выходил из больницы "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме, после чего от Меира не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 175 см, лысый, рыжая борода. Был одет в зеленую майку, тренировочные брюки, черного цвета свитшот с белой надписью.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Бейт-Шемеша по телефону 02-9902222.