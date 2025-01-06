Трое несовершеннолетних из Тайбэ обвиняются в контактах с террористами

В суд Центрального округа прокуратурой подано обвинение против троих несовершеннолетних 15-17 лет из Тайбэ, которые вступили в контакт с террористической группировкой.

Имена обвиняемых не публикуются.

Известно, что они были приятелями Джихада Зандика, боевика террористической группировки "Батальон Нур аш-Шамс", действующей в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема (Палестинская автономия). Зандик был убит в столкновении с израильскими военными в апреле 2024 года.

Обвиняемые часто бывали в доме Зандика в Нур аш-Шамсе, в котором встречались и с другими боевиками. Двое обвиняемых выражали готовность стать "шахидами", они просили научить их изготавливать взрывные устройства, заявляли о готовности совершать теракты в Израиле. Кроме того, обвиняемые неоднократно фотографировались с боевиками, в том числе с оружием в руках.