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Израиль

Трое несовершеннолетних из Тайбэ обвиняются в контактах с террористами

Суд
Прокуратура
Террористы
время публикации: 06 января 2025 г., 13:16 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 13:16
Трое несовершеннолетних из Тайбэ обвиняются в контактах с террористами
Пресс-служба полиции Израиля

В суд Центрального округа прокуратурой подано обвинение против троих несовершеннолетних 15-17 лет из Тайбэ, которые вступили в контакт с террористической группировкой.

Имена обвиняемых не публикуются.

Известно, что они были приятелями Джихада Зандика, боевика террористической группировки "Батальон Нур аш-Шамс", действующей в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема (Палестинская автономия). Зандик был убит в столкновении с израильскими военными в апреле 2024 года.

Обвиняемые часто бывали в доме Зандика в Нур аш-Шамсе, в котором встречались и с другими боевиками. Двое обвиняемых выражали готовность стать "шахидами", они просили научить их изготавливать взрывные устройства, заявляли о готовности совершать теракты в Израиле. Кроме того, обвиняемые неоднократно фотографировались с боевиками, в том числе с оружием в руках.

Израиль
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