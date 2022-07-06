СМИ: более сотни постояльцев гостиницы "Дан" в Эйлате слегли с пищевым отравлением

Растет число постояльцев гостиницы "Дан" в Эйлате с симптомами кишечной инфекции или пищевого отравления. По данным радиостанции "Кан Бет", уже более ста человек жалуются на диарею и тошноту. Несколько постояльцев были вынуждены обратиться за медицинской помощью в больницу.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что большинство заболевших являются участниками конференции по бухгалтерскому учету, все они питались в ресторане отеля.

Вечером 5 июля министерство здравоохранения сообщило, что на кухне гостиницы была проведена проверка, однако никаких нарушений не было обнаружено. В настоящий момент ожидаются результаты лабораторного исследования образцов продуктов из отеля.

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Минздрав также сообщил о проведении эпидемиологического расследования.