СМИ: более сотни постояльцев гостиницы "Дан" в Эйлате слегли с пищевым отравлением
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Растет число постояльцев гостиницы "Дан" в Эйлате с симптомами кишечной инфекции или пищевого отравления. По данным радиостанции "Кан Бет", уже более ста человек жалуются на диарею и тошноту. Несколько постояльцев были вынуждены обратиться за медицинской помощью в больницу.
Радиостанция "Кан Бет" передает, что большинство заболевших являются участниками конференции по бухгалтерскому учету, все они питались в ресторане отеля.
Вечером 5 июля министерство здравоохранения сообщило, что на кухне гостиницы была проведена проверка, однако никаких нарушений не было обнаружено. В настоящий момент ожидаются результаты лабораторного исследования образцов продуктов из отеля.
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Минздрав также сообщил о проведении эпидемиологического расследования.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2022
15 гостей отеля "Дан" в Эйлате имеют симптомы пищевого отравления. Минздрав проводит проверку
15 гостей отеля "Дан" в Эйлате имеют симптомы пищевого отравления. Минздрав проводит проверку
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