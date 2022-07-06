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    В Израиле

    На азиатских ресторанах в Израиле появились плакаты: "Лапиду вход воспрещен"

    время публикации: | последнее обновление:
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    На азиатских ресторанах в Израиле появились плакаты:
    Liron Almog/Flash90

    Объединение ресторанов азиатской и этнической кухни в Израиле развернули кампанию против главы правительства и министра иностранных дел Яира Лапида. Причиной этого стали забастовочные санкции в МИДе, из-за которых их иностранные шеф-повара не могут въехать в Израиль.

    Рестораторы заявляют, что в результате забастовки в МИДе страдает отрасль, и без того понесшая серьезные убытки во время эпидемии коронавируса.

    По информации сайта "Мако", уже полгода из-за забастовочных санкций в МИДе консульства Израиля в Китае, Таиланде и Индии не выдают рабочие визы иностранным специалистам. В результате этого около 80 шеф-поваров, которых ждут в израильских ресторанах и за приглашение которых работодатели уже заплатили десятки тысяч шекелей, не могут въехать в Израиль.

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    На ресторанах азиатской, индийской кухни появились плакаты с портретом Яира Лапида и надписью: "Лапиду вход воспрещен".

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