Праймериз и формирование списков: партии готовятся к выборам

На правом и левом флангах израильской политической системы продолжают подготовку к формированию предвыборных списков, а в некоторых партиях к выборам лидера.

6 июля депутат Кнессета Яир Голан (МЕРЕЦ) объявил о намерении баллотироваться на праймериз на пост главы партии против действующего лидера левых радикалов Ницана Горовица. "Я намерен сформировать партию, которая восстановит левые, гордые, сионистские силы, и поведет борьбу за облик государства Израиль", – сказал Яир Голан.

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Ранее сообщалось, что министр регионального сотрудничества Исауи Фрейдж объявил о решении не баллотироваться в Кнессет 25-го созыва. Фрейдж также подверг резкой критике Ницана Горовица, заявив, что речь идет о колоссальном провале лидера партии. Он призвал Зааву Гальон вернуться на пост главы МЕРЕЦ. В ответ Ницан Горовиц пожелал Исауи Фрейджу крепкого здоровья.

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На левом фланге продолжаются дискуссии о перспективе совместного участия в выборах партий "Авода" и МЕРЕЦ. Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев в интервью "Кан Бет" заявил, что этого не будет ни при каких обстоятельствах. Бывший министр юстиции Хаим Рамон, в свою очередь, назвал эту позицию партии "Авода" безумной. "Я полагаю, что они скатятся к электоральному барьеру, и когда решат объединяться с МЕРЕЦ будет уже поздно", – сказал Рамон в интервью радиостанции 103FM.

На правом фланге продолжаются контакты между депутатами от партии "Ямина". Накануне Айелет Шакед встречалась с раввином Хаимом Друкманом, сегодня с духовным лидером религиозных сионистов встречается замминистра по делам религий Матан Каана. Ожидается, что в ближайшие дни Каана примет решение о своих дальнейших шагах. В политических кругах полагают, что он хотел бы баллотироваться в рамках "Кахоль Лаван", однако переговоры пока не продвигаются. В ультраортодоксальных партиях предостерегают Ганца от введения Кааны в список. Замминистра по делам религий стал одной из наиболее враждебных ультраортодоксальному сектору фигур, и Бени Ганц, который не исключает возможности формирования правительства при участии ШАС и "Яадут а-Тора", не хочет портить отношения с этими партиями.

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Будущее союза между Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром остается неясным. Переговоры между ними не ведутся, и возможно будут отложены до окончания праймериз в партии "Ционут Датит". Они пройдут 23 августа.

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До сих пор не назначена дата праймериз в "Ликуде". Там обострилась борьба по вопросу о системе формирования предвыборного списка. Предложение предоставить действующим депутатам баллотироваться в округах отклонено, и сейчас обсуждается вопрос об увеличении представительства общеизраильского списка. Если это предложение будет утверждено, то на реальных местах появится гораздо меньше новых кандидатов, чем раньше. 6 июля должно было состояться заседание конституционной комиссии партии, однако из-за отсутствия договоренностей оно отменено, а глава комиссии, депутат Хаим Кац, улетел за границу.