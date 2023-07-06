Ганц: "Остановите одностороннее продвижение законов по реформе, и мы вернемся за стол переговоров"

Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц сделал заявление по поводу продвижения юридической реформы.

Ганц подверг критике действия правительства и премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "На фоне тяжелых испытаний, с которыми мы должны справляться вместе, Нетаниягу вновь предпочитает единство коалиции единству народа. Он предпочитает конфликтовать с Байденом, а не с Симхой Ротманом", - сказал Ганц.

Он добавил, что беседовал ранее с президентом государства Ицхаком Герцогом. "Я сказал президенту, что если прекратится одностороннее продвижение законов по реформе, мы будем готовы вернуться за стол переговоров. Я призываю Нетаниягу остановить продвижение законов и сегодня же вернуться к переговорам", - сказал Ганц.

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Отметим, что он не упомянул вопроса о формировании и начале работы комиссии по назначению судей в качестве условия возобновления переговоров, как это было ранее.

Глава "Махане Мамлахти" также призвал граждан продолжать акции протеста. "Протесты это то, что сегодня необходимо, но они должны быть в рамках закона. Действовать необходимо только и исключительно в координации с полицией", - добавил Ганц.

Он предостерег от дальнейшей эскалации и заявил, что опасается кровопролития и братоубийственной войны. "Вся ответственность за такое развитие событий ляжет на плечи Нетаниягу", - сказал глава "Махане Мамлахти".

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В ответ "Ликуд" опубликовал заявления, в котором выражает сожаление о том, что Ганц отказался прийти к концензусу путем переговоров. В заявлении "Ликуда" Ганц назван "пленником протеста".