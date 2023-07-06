ЦАХАЛ подтвердил запуск ракеты из южного Ливана. Наносятся ответные удары

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после проведенной проверки подтвердило, что сегодня, 6 июля, была предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории, снаряд разорвался недалеко от пограничного заграждения около деревни Раджар. Отмечается, что ракета упала на израильской территории.

В ответ нанесены удары по целям в южном Ливане, в районе, откуда велась стрельба.

Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", передает, что ЦАХАЛ атаковал цели на открытой местности между населенными пунктами Кафр Шуба, Хальта и Кафр Хамам.

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Информация уточняется.

Утром в четверг в районе ливано-израильской границы были слышны взрывы. Ливанский телеканал "Аль-Маядин" заявлял, что был зафиксирован запуск ракет в сторону израильской территории, но, по всей видимости, ракеты упали на территории Ливана. Телеканал "Аль-Манар" сообщал, что взрывы были слышны в районе деревни Раджар (которая располагается на территории Израиля и Ливана).

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Командование ЦАХАЛа вскоре подтвердило, что около пограничного ограждения недалеко от деревни Раджар прогремел взрыв. При этом сначала подчеркивалось, что это произошло не на территории Израиля, но затем были опубликованы уточненные сведения. Сообщение о ракетном обстреле первоначально не подтверждалось, предполагалось, что речь идет о срабатывании взрывных устройств, заложенных около границы с Израилем. Но позже было установлен факт обстрела и определено место запуска ракеты.

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Предыдущий обстрел израильской территории из Ливана был зафиксирован три месяца назад, 6-7 апреля 2023 года.