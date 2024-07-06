ЦАХАЛ сообщает о ликвидации важного эксперта ПВО "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ранее в субботу была осуществлена ликвидация Митама Мустафы Альтара, который играл важную роль в системе противовоздушной обороны шиитской террористической организации "Хизбалла".

Он был уничтожен в ходе точечной ликвидации при помощи авиаудара в районе Баальбека. Этот активист "Хизбаллы" принимал участие в планировании и реализации различных терактов против Израиля.

Он приобрел свои познания в ходе посещений Ирана, и среди прочего, он помогал снабжать "Хизбаллу" ливанским оружием. Эта ликвидация нанесла очередной ущерб системе противовоздушной обороны "Хизбаллы".

В сообщении подчеркивается, что ВВС Израиля продолжат действовать там, где это необходимо, включая небо над Ливаном, для устранения угроз для жителей Израиля и выполнения боевых задач ЦАХАЛа.