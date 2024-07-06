Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 5 июля, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами возможны дожди на севере и на побережье Средиземного моря. Местами туман.

В Иерусалиме – 19-27 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 29-38, в Беэр-Шеве – 22-32, в Мицпе-Рамоне – 21-32, на побережье Мертвого моря – 28-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-30, в Ариэле – 21-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-34, на Голанских высотах – 21-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 80-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В воскресенье-понедельник – повышение температуры. Во вторник – без существенных изменений.