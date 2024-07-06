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Израиль

Насилие в арабском секторе: в Тамре убит мужчина

время публикации: 06 июля 2024 г., 10:41 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 11:33
Насилие в арабском секторе: в Тамре убит мужчина
Shir Torem/Flash90

В службу скорой помощи по округу Кармель поступило сообщение о насильственном инциденте в Тамре. Прибывшие по вызову фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили мужчину в возрасте около 50 лет без признаков жизни.

По словам парамедика, мужчина получил крайне тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, и им не оставалось ничего кроме как констатировать его смерть.

Полиция приступила к расследованию убийства. По данным представителей полиции, погибший был жителем Лода, и речь идет о преступлении на криминальной почве.

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