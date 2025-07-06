ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" в Ливане
время публикации: 06 июля 2025 г., 22:48 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 22:48
Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила нанесение ударов по военным объектам "Хизбаллы" на юге Ливана и в долине Бекаа.
Целями атаки стали военные объекты, инфраструктура для производства и хранения стратегического оружия, установка для запуска ракет.
"Наличие оружия и присутствие "Хизбаллы" в этих районах является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и правительством Ливана", – говорится в сообщении.
ЦАХАЛ будет и впредь предпринимать меры для устранения всех угроз Израилю.
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