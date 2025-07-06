Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 6 июля, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 18-30 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 26-39, в Беэр-Шеве – 21-33, в Мицпе-Рамоне – 20-34, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-35, на Голанских высотах – 19-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник-субботу – небольшое повышение температуры.