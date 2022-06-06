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    В Израиле

    По настоянию ШАБАКа глава МВД потребовала от иранской журналистки, просившей убежище, покинуть Израиль

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    Неда Амин
    Flash90. Фото: Й.Зиндель

    Министр внутренних дел Айелет Шакед распорядилась, чтобы иранская журналистка Неда Амин, попросившая в августе 2017 года убежище в Израиле, покинула страну в течение года, сообщает служба новостей N12.

    Распоряжение основано на настоятельной рекомендации общей службы безопасности (ШАБАК), согласно которому Амин, уже находясь в Израиле, продолжала поддерживать контакты с представителями иранской разведки, вопреки настоятельным рекомендациям израильских служб безопасности.

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    При этом все другие структуры, причастные к рассмотрению дела Амин, рекомендовали предоставить ей статус беженца.

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    Неда Амин в 2014 году бежала из Ирана, где ей угрожала смертная казнь, в Турцию. Ей было 32 года.

    До бегства и после него журналистка критиковала в своих статьях иранский режим и описывала страдания соотечественников. В последние годы вела блог на фарси на сайте израильского издания Times of Israel.

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    На вопрос о том, почему она решила писать для израильских СМИ, Амин отвечала: "Я люблю Израиль. Мать моего отца была еврейкой. Я никогда не поддерживала лозунги иранского режима против Израиля и всегда мечтала писать на иврите".

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    В Израиль она приехала после того, как власти Турции объявили, что намерены выслать ее в Иран. Министр внутренних дел Арье Дери разрешил впустить ее в Израиль, однако обещанный статус беженца она так и не получила. Каждые три месяца она должна приезжать в отделение МВД в Бней-Браке, чтобы продлить разрешение на пребывание в Израиле.

    Адвокат Томер Варша подал в апелляционный суд, чтобы добиться отмены решения Шакед.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Мая 2020
    Иранская журналистка, которой глава МВД обещал убежище в Израиле, до сих пор не получила статус беженца
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